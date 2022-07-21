İstanbul’da meclis başkanları zirvesi

Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan Üçlü Meclis Başkanları İkinci Toplantısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un daveti üzerine ve Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova ve Pakistan Milli Meclisi Başkanı Raca Pervez Eşref'in katılımlarıyla dün İstanbul'da gerçekleştirildi. Toplantı sonunda İstanbul Beyannamesi imzalandı. Meclis başkanları ortak imzaladıkları İstanbul Beyannamesi'yle ülkeleri arasında kardeşliğe, tarihi ve kültürel bağlara, karşılıklı saygı ve güvene dayalı mevcut güçlü bağların altını çizdi. Beyannamede Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan arasında ortak çıkarları ilgilendiren tüm konularda üçlü işbirliğinin güçlendirilmesinin önemi olduğu kaydedildi.Toplantının açılış konuşmasını yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan, İslam dünyasının en büyük demokrasilerinden üçü olarak ön plana çıkmaktadır. Bugün üç ülkenin ve halklarının kalplerinin her zamankinden daha yakın bir şekilde attığını müşahede ediyorum. Bizler sevinci ortak, kederi ortak, mutluluğu ortak; adeta kaderi ortak milletleriz" dedi.