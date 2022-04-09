İstanbul’da sokak köpeği dehşeti: Servis bekleyen çocuğa saldırdılar! Babası son anda kurtardı

Olay anı bölgedeki güvenlik kamerasına da yansıdı.

Ömer Karadağ, birden üzerine gelen köpekleri görünce çok korktuğunu dile getirdi. Babasının tekme atması üzerine köpeklerin kaçtığını anlatan Ömer Karadağ, mahalleye taşındıklarından beri köpeklerin kendisine ilk kez saldırdığını söyledi.

İstanbul Avcılar’da servis bekleyen çocuğa köpekler saldırdı | Video

Tahtakale Mahallesi Muhtarı Serkan Vatansever de mahallelerinde çok sayıda sahipsiz köpek olduğuna dikkati çekti. Köpek sayısının her geçen gün arttığını belirten Vatansever, "Çocuğu ısırmadı evet ama korkutup çocuğa araç çarpmasına neden olabilirlerdi. Köpekler de bu durumdan çok zarar görüyor. Sağlıklı köpek çok az." dedi.