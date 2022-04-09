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Giriş Tarihi: 9.4.2022 19:32 Son Güncelleme: 9.4.2022 19:39

İstanbul'da sokak köpeği dehşeti: Servis bekleyen çocuğa saldırdılar! Babası son anda kurtardı

AA
İstanbul’da sokak köpeği dehşeti: Servis bekleyen çocuğa saldırdılar! Babası son anda kurtardı

İstanbul Avcılar'da sokak köpeği dehşeti yaşandı. Evlerinin önüde okul servisini bekleyen 8 yaşındaki Ömer Karadağ'ı köpek saldırısından babası son anda kurtardı. Saldırı sırasında büyük korku yaşayan çocuk, babasının arkasına saklandı. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı...

İstanbul Avcılar'da bir baba, okul servisi bekleyen oğlunu 4 köpeğin saldırısından son anda kurtardı. Alınan bilgiye göre, 7 Nisan'da Tahtakale Mahallesi'ndeki evlerinin önünde okul servisini bekleyen 8 yaşındaki Ömer Karadağ'ın yanına gelen sahipsiz 4 köpek, bir anda havlamaya başladı.

BÜYÜK KORKU YAŞADI

Bu sırada oğlunu servise bindirmek için yanında bulunan babası Aziz Karadağ, bağırarak ve tekmelerle köpekleri uzaklaştırmayı başardı. Saldırı sırasında büyük korku yaşayan çocuk, babasının arkasına saklandı.

Olay anı bölgedeki güvenlik kamerasına da yansıdı.

Ömer Karadağ, birden üzerine gelen köpekleri görünce çok korktuğunu dile getirdi. Babasının tekme atması üzerine köpeklerin kaçtığını anlatan Ömer Karadağ, mahalleye taşındıklarından beri köpeklerin kendisine ilk kez saldırdığını söyledi.

İstanbul Avcılar’da servis bekleyen çocuğa köpekler saldırdı | Video

Tahtakale Mahallesi Muhtarı Serkan Vatansever de mahallelerinde çok sayıda sahipsiz köpek olduğuna dikkati çekti. Köpek sayısının her geçen gün arttığını belirten Vatansever, "Çocuğu ısırmadı evet ama korkutup çocuğa araç çarpmasına neden olabilirlerdi. Köpekler de bu durumdan çok zarar görüyor. Sağlıklı köpek çok az." dedi.

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İstanbul'da sokak köpeği dehşeti: Servis bekleyen çocuğa saldırdılar! Babası son anda kurtardı
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