İstanbul’daki kar esaretini böyle atlattı: Camiye sığınan İsrailli haham gündeme oturdu!

HAHAM O ANLARI ANLATTI

Kar çilesinde mahsur kalanlardan biri olan İsrailli bir hahamsa, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla İsrail medyasında gündem oldu.

Ülke basınına yansıyan haberlere göre Israel Album isimli 61 yaşındaki bir haham, ziyaret için geldiği İstanbul'da kar esaretini yaşayanlardan biri oldu.