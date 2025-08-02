İstanbul’daki zirve, Atina ve Roma’da yankılandı: Eşi benzeri görülmemiş buluşma

İstanbul'da önceki gün düzenlenen Türkiye-İtalya-Libya İşbirliği Zirvesi, yalnızca Ankara'da değil, Roma ve Atina'da da büyük yankı uyandırdı. İtalyan medyası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe görüşmesini manşetlerine taşırken, Yunan basını ise Atina'nın dışlandığı zirveyi "diplomatik yenilgi" olarak yorumladı.

İtalyan Il Sussidiario gazetesi zirveyi "eşi benzeri görülmemiş" olarak yorumladı. Il Foglio, Türkiye'nin Libya'daki etkisinin, İtalya açısından yasadışı göçle mücadelede "vazgeçilmez" hale geldiğini vurguladı. Yunanistan'dan Kathimerini gazetesi, Türkiye ve İtalya'nın işbirliğine dikkat çekerken, Naftemporiki, "Meloni, Yunanistan'a sırtını döndü" başlığını kullandı. Hem İtalyan hem de Yunan medyasında öne çıkan yorumlara göre, Türkiye artık sadece Libya'da değil, Akdeniz genelinde yeni bir denklem kuruyor.