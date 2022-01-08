İstanbul’dan gittiği ABD’de başkan oldu

ABD
'de 2017'de Chatham Belediye Başkanı olan Türk asıllı Tayfun Selen, New Jersey
Morris Bölge Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçildi. Türklerin yoğun yaşadığı New Jersey eyaletinin 500 binden fazla nüfusa sahip, 39 ilçenin bağlı olduğu Morris Bölge Yönetim Kurulu Başkanlığı'na oybirliğiyle seçilen Selen, görevine başladı. Diğer üyelerin İncil'e el basarak yemin ettiği törende Selen, eşi Tülin Selen
'in tuttuğu Kuran-ı Kerim'e el basarak yeminini gerçekleştirdi. Tören sonrası konuşan Selen, 25 sene önce İstanbul'dan ABD'ye gelmiş bir göçmen olduğunu, ilk yıllarında "tutunmak ve tecrübe kazanmak için" ayrım gözetmeden her işte çalıştığını dile getirdi. Aynı zamanda mimar ve iş insanı olan Selen, "Kısa süre sonra çalıştığım işlerde yöneticilik pozisyonuna yükseldim. Bu benim çok özel yeteneklere sahip olmamdan değil, Amerika
'nın bana bu fırsatı vermesinin sonucuydu" dedi. Törene 7 kişilik ekibiyle katılarak yönetimi devralan Selen, ilk yönetim kurulu toplantısına başkanlık etti. İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Bölümü'nden 1992'de mezun olan Selen, New Jersey 11
. Bölgeden Cumhuriyetçi Parti
'nin Kongre üyesi adaylığına seçilmek için kampanya yürütüyor.