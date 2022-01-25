İstanbullunun kar çilesine İETT çilesi de eklendi! 22 saatte 69 otobüs yolda kaldı, insanlar yürüyerek evine gitti

Türkiye'nin büyük bir bölümünü esir alan kar yağışı hafta sonu İstanbul'da da etkisini gösterdi. Uzmanlar yaptıkları her açıklamada yetkilileri kar yağışına karşı uyarırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu konuda hazırlıksız yakalandı ve kentin büyük bir bölümü kara teslim oldu. Kar nedeniyle yollar kapanırken, bazı otomobil sürücüleri araçlarını yolda bırakıp evlerine yürüyerek gitti.