İşte Avrupa’nın çifte standardı

Dünyaya her fırsatta özgürlük dersi veren Avrupa söz konusu kendi çıkarları olduğunda ise ikiyüzlülükte sınır tanımıyor. Rusya'ya Ukrayna saldırılarından dolayı her alanda baskı ve yaptırım uygulayan Avrupa, Gazze Şeridi'nde 4 ayı aşkın süredir her türlü savaş suçunu işleyen İsrail'e karşı ise aynı adımları atmıyor. Son olarak Viyana Festivali, Ukraynalı şef Oksana Lıniv'in talebi üzerine dünyaca ünlü Yunan asıllı Rus şef Teodor Currentzis'in konserini iptal etti. Ancak aynı Avrupa ülkeleri tüm tepkilere rağmen İsrail'in mayıs ayında İsveç'te düzenlenecek Eruvision şarkı yarışmasına katılmasını engellemiyor.