İşte katliamcı siyonist kafa

Filistin'in topraklarını İşgal eden ve yıllardır bütün uluslararası tepkilere rağmen Filistinlileri katleden İsrail'den soykırımı savunan skandal bir açıklama geldi. Binyamin Netanyahu'nun kurması beklenen koalisyon hükümetinin ortağı aşırı sağcı "Yahudi Gücü" (Otzma Yehudit) Milletvekili Zvika Fogel, "Bir İsrailli anne ağlayacağına 1000 Filistinli anne ağlasın" dedi. İngiliz televizyonu Channel 4'e konuşan Fogel, "Sürekli güvenlikten bahsediyorsunuz. Ancak devamlı olarak bu çatışmada ölen Filistinlilerin sayısı İsraillilerden daha fazla. Eğer daha fazla güvenliğe ihtiyacı olan bir taraf varsa bunun Filistinliler olması gerekmez mi?" sorusunu "Kim bana zarar vermek isterse, ben ona zarar veririm. Orantılılık kavramının artık var olmaması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden size hiç de hoş olmayan bir şey söyleyeyim: Bir İsrailli anne mi 1000 Filistinli anne mi ağlayacak (diye seçecek olsak), 1000 Filistinli anne ağlasın" şeklinde cevap verdi.Muhabirin "Ama bu bir hükümet için ırkçı bir politika" şeklindeki çıkışına cevap olarak ise İsrailli politikacı, "Biz (Filistinlilere) çok merhametli davranıyoruz. Artık buna son vermeliyiz. Bunun ırkçılıkla ilgisi yok" ifadelerini kullandı. Uzmanlar, İsrail siyasetinin, tarihinin en sağcı hükümetine hazırlandığını belirtiyor. Bu durum Filistinliler bir yana, hem İsrail toplumu hem İsrail'in uluslararası arenadaki ortakları tarafından endişeyle izleniyor. Öte yandan Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, BM'nin 2005'te bölgede kayıt tutmaya başlamasından sonra 2022, Batı Şeria'da en kanlı yıl olarak kayıtlara geçti. Buna göre, 165'i işgal altındaki Batı Şeria'da, 52'si abluka altındaki Gazze'de olmak üzere 217 Filistinli öldürüldü.