İşte Rusya’nın ateşkes ve barış şartları

Rusya, Ukrayna'daki savaşın 458'inci gününde ateşkes ve barış için yeni şartlar ilan etti. Bu şartlardan en dikkat çekeni ise Kiev'in bloksuz, tarafsız statüye dönmesi, NATO ile AB'ye katılmayı reddetmesi, Rusçanın devlet dili olarak tanınması. Ukrayna'nın Rus güçlerine karşı saldırıya hazır olduğunu açıkladığı bir dönemde Rus yönetimi ateşkes ve barış için Kiev yönetiminden talep ettiği şartları açıkaldı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Moskova'nın Ukrayna ile devam eden savaşı bitirmek için Kiev'den diğer şartların yanında Rus dilinin devlet dili olarak tanınması ve NATO ve Avrupa Birliği üyeliği talebinin reddedilmesini istedi. Kommersant gazetesi, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce Moskova'nın, Ukrayna'nın AB üyeliğine karşı çıkmamış, Rus dilinin devlet dili olarak tanınması gibi bir şart da gündeme getirilmemişti" yorumunu yaptı. Galuzin, TASS ile yaptığı röportajda Moskova'nın şartlarını şöyle sıraladı:Ukrayna silahlı kuvvetlerinin çatışmaları durdurması;Batı'nın silah tedarikine son vermesi;Ukrayna'nın bloksuz, tarafsız statüye dönmesi, NATO ve AB'ye katılmayı reddetmesi;"Halklarınkendi kaderini tayin hakkının uygulanması sonucu ortaya çıkan yeni bölgesel gerçeklerin" tanınması;Rusça konuşan vatandaşların ve ulusal azınlıkların haklarının korunması;Rus dili için devlet dili statüsünün güvence altına alınması;Din özgürlüğü de dahil olmak üzere temel insan haklarının gözetilmesi.Galuzin, "İlk iki şart bir 'çözüm' için, geri kalanı 'kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışın sağlanması' için gereklidir" dedi.Rusya-Ukrayna savaşında tansiyonu yükseltecek gelişmeler yaşanıyor. BBC'ye konuşan Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Oleksiy Danilov, ülkesinin, Rus güçlerine karşı saldırıya hazır olduğunu söyledi. Herhangi bir tarih vermeyen Danilov, saldırının "yarın, yarından sonra ya da bir hafta içinde başlayacağını" belirtti. Danilov, Ukrayna hükümetinin bu kararda "hata yapma hakkı olmadığını" çünkü bunun "kaybedemeyecekleri tarihi bir fırsat olduğunu" vurguladı.