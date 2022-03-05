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Giriş Tarihi: 5.3.2022 09:55

İşte türk yardımseverliği! Ukraynalı komşularını da Türkiye'ye getirdi

İşte türk yardımseverliği! Ukraynalı komşularını da Türkiye’ye getirdi

Ukraynalı eşi ve iki kızıyla İstanbul'a gelen Sinan Dolgan, eşinin arkadaşı olan iki çocuklu Ukraynalı komşularını da geride bırakmadı. Yaşadıkları bölgenin sürekli bombalandığını aktaran Dolgan, Ukraynalı komşuları Maria ve Slonov Kramerarenko çifti ile Artem ve Arina ismindeki çocuklarının da Türkiye'ye getirilmelerini sağladı. Gelirken eşinin arkadaşı olan Ukraynalı komşularını da geride bırakmak istemediklerini ifade eden Dolgan, "Benim eşim ve çocuklarım dört gün boyunca onlarda kaldı. Onlara sığındık. Şimdi sıra bizde" dedi.

Rusya'nın saldırısı sonrası Türk vatandaşlarının tahliye uçuşları ile Türkiye'ye gelişleri devam ederken, Ukraynalı eşi ve iki kızıyla birlikte İstanbul'a gelen Sinan Dolgan, iki çocuklu Ukraynalı komşuları Kramararekno çiftini de Türkiye'ye getirdi. THY'nin tahliye seferi ile Bükreş'ten İstanbul Havalimanı'na gelen Dolgan, Kharkov'da yaşadıkları yerin sürekli bombalandığını belirterek "Evlerimizin yakınlarına çok bomba düştü. Hatta evden çıktık, eşyalarımızı arabaya koyduk. Gara giderken evimize yakın bölgede çatışmalar başladı. Kendimizi eve mi atalım yoksa gara mı gidelim diye düşündük. Sonra tren istasyonuna gidip, elçiliğimizin yardımı ile Türkiye'ye dönelim istedik. Kiev üzerinden Chernovisk'e geldik. Orada otobüsler hazırdı. Otobüslere bindik. Her şey çok hızlı bir şekilde gerçekleşti. Önümüzde eskort eşliğinde Romanya sınırına kadar geldik. Bükreş'ten de uçakla İstanbul'a geldik" diye konuştu.



ŞİMDİ SİRA BİZDE
Gelirken eşinin arkadaşı olan Ukraynalı komşularını da geride bırakmak istemediklerini ifade eden Dolgan, "Benim eşim ve çocuklarım dört gün boyunca onlarda kaldı. Onlara sığındık. Şimdi sıra bizde" dedi.



ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ
Arkadaşlarının daveti üzerine Türkiye'ye gelmeye karar verdiklerini ifade eden Maria Kramararekno ise "Çok teşekkür ederim. Türkiye'de beni ilgiyle karşıladınız çok mutlu oldum. Ukrayna'da evimiz her gün bombalanıyordu, İlk 4 gün çok ağır geçti, koridorda yaşadık" dedi.

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İşte türk yardımseverliği! Ukraynalı komşularını da Türkiye'ye getirdi
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