İşte türk yardımseverliği! Ukraynalı komşularını da Türkiye’ye getirdi

Rusya'nın saldırısı sonrası Türk vatandaşlarının tahliye uçuşları ile Türkiye'ye gelişleri devam ederken, Ukraynalı eşi ve iki kızıyla birlikte İstanbul'a gelen Sinan Dolgan, iki çocuklu Ukraynalı komşuları Kramararekno çiftini de Türkiye'ye getirdi. THY'nin tahliye seferi ile Bükreş'ten İstanbul Havalimanı'na gelen Dolgan, Kharkov'da yaşadıkları yerin sürekli bombalandığını belirterek "Evlerimizin yakınlarına çok bomba düştü. Hatta evden çıktık, eşyalarımızı arabaya koyduk. Gara giderken evimize yakın bölgede çatışmalar başladı. Kendimizi eve mi atalım yoksa gara mı gidelim diye düşündük. Sonra tren istasyonuna gidip, elçiliğimizin yardımı ile Türkiye'ye dönelim istedik. Kiev üzerinden Chernovisk'e geldik. Orada otobüsler hazırdı. Otobüslere bindik. Her şey çok hızlı bir şekilde gerçekleşti. Önümüzde eskort eşliğinde Romanya sınırına kadar geldik. Bükreş'ten de uçakla İstanbul'a geldik" diye konuştu.