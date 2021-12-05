İstilaya uğrayan adam, evini küle çevirdi

Maryland'de yaşayan Pete Pringer, yılanların istilasına uğradı. İstilayı durdurmak için duman kullanan adam yanlışlıkla evini yaktı.
YANGIN EVİN BODRUM KATINDA BAŞLADI
Yangın, evin bodrum katında başladı. İtfaiye ekipleri eve gelip alevlere müdahale ettiğinde tahmini olarak 1 milyon dolarlık bir alan yanmıştı.
İTFAİYEDEN AÇIKLAMA
İtfaiyeden yapılan açıklamada, ev sahibinin duvar boyasında yanmaya neden olabilecek bir maddeden haberinin olmadığı, yangının bu nedenle hızla büyüdüğü ve yayıldığı söylendi.