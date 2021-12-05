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Giriş Tarihi: 5.12.2021 12:24 Son Güncelleme: 5.12.2021 12:26

İstilaya uğrayan adam, evini küle çevirdi

İstilaya uğrayan adam, evini küle çevirdi

ABD'de bir adam, yılanların istilasına uğrayınca çareyi dumanda buldu. Dumanla yılanları kaçırmaya çalışan adam yanlışlıkla evini yaktı. Küle dönen evde 1 milyon dolarlık zarar olduğu söylendi.

Maryland'de yaşayan Pete Pringer, yılanların istilasına uğradı. İstilayı durdurmak için duman kullanan adam yanlışlıkla evini yaktı.

YANGIN EVİN BODRUM KATINDA BAŞLADI

Yangın, evin bodrum katında başladı. İtfaiye ekipleri eve gelip alevlere müdahale ettiğinde tahmini olarak 1 milyon dolarlık bir alan yanmıştı.

İTFAİYEDEN AÇIKLAMA

İtfaiyeden yapılan açıklamada, ev sahibinin duvar boyasında yanmaya neden olabilecek bir maddeden haberinin olmadığı, yangının bu nedenle hızla büyüdüğü ve yayıldığı söylendi.

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İstilaya uğrayan adam, evini küle çevirdi
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