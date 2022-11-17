İsveç anayasasına terör ayarı

İsveç Parlamentosu, Türkiye'nin Stockholm'ün NATO üyeliğini onaylamak için ana taleplerinden biri olan, daha sıkı 'terörle mücadele' yasalarını geçirmeyi mümkün kılacak anayasa değişikliğini kabul etti. İsveç'in 349 sandalyeli parlamentosunda 278 oyla kabul edilen değişiklik, "teröre bulaşan veya terörü destekleyen derneklerin örgütlenme özgürlüğünü sınırlayan" yeni yasalar getirilmesini mümkün kılıyor. Fransız haber ajansı AFP, uzmanların, yeni yasanın Ankara ve Batılı müttefiklerinin çoğu tarafından 'terör örgütü' listesinde bulunan PKK üyelerinin yargılanmasını kolaylaştıracağını söylediklerini bildiriyor. Değişiklik 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek.Sol Parti ve Yeşiller Partisi'nin karşı çıktığı anayasa değişikliğine 42 kişi de katılmadı. Anayasa değişikliğinde, teröre bulaşan grupların örgütlenme özgürlüğü ve gösteri izni sınırlanırken, buna yönelik yeni yasaların çıkarılmasının önünün açılacağı belirtildi. Değişiklikte, İsveç'in başka bir devlet veya uluslararası kuruluşla ilişkisine zarar veren bilgiler yayımlayanların da İsveç İstihbarat Kurumu'nca 4 yıl hapis cezası şüphesiyle soruşturulabileceği ifade edildi. Uzmanlar, yeni anayasa değişikliğiyle terör örgütü PKK/YPG üyelerine yönelik cezai takibatın kolaylaşmasının önünün açıldığı yorumunda bulundu. İsveç'in NATO üyesi olabilmesi için tüm üye ülkelerin onayına ihtiyacı var.MacarıstanBaşbakanı Viktor Orban'ın özel kalemi, ülkesinin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini Türkiye'den önce onaylayacağını söyledi. Haziranda Madrid'deki NATO zirvesinde Türkiye iki ülkenin NATO üyeliğine itirazından vazgeçmiş, İsveç ve Finlandiya da buna karşılık Türkiye'nin endişelerini gidermek üzere özellikle Türkiye'nin terör şüphelisi olarak tanımladığı kişilerin iadesi ve terörle mücadele için adımlar atacaklarını belirtmişti. Bu gelişmeden sonra, üye ülkeler, kendi meclislerinde iki ülkenin NATO üyeliğini onaylamaya başlamıştı. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girebilmesi için üye olan tüm ülkelerin meclislerinde bunu onaylaması gerekiyor. İki ülkenin üyeliğini onaylamayan Türkiye ve Macaristan kalmıştı. Macaristan da onaylarsa, tek ülke Türkiye olacak.MilliSavunma Bakanı Hulusi Akar, Finlandiya'nın Helsingin Sanomat gazetesine verdiği röportajda, terörle mücadele ile Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerine ilişkin açıklamalarda bulundu. İki ülkenin üyeliğinin atacakları adıma bağlı olduğunu söyleyen Bakan Akar, "Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anlamalarını ve Madrid mutabakatında söz verilen adımları atmalarını bekliyoruz" dedi.