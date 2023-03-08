İsveç Başbakanı’ndan terör itirafı: Yanıldık

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Stockholm'de ortak basın toplantısı düzenledi. Kristersson, ülkesinin daha önce terör örgütlerinin ülkedeki finans faaliyetlerini yeterince ciddiye almadığına dikkati çekti. Türkiye'nin başta PKK olmak üzere terör örgütlerinin faaliyetlerinden çok etkilendiğine işaret eden Kristersson, şunları söyledi: "İsveç makamları terör için para toplayan PKK'lılara karşı daha sert önlemler alıyor. Daha önceden terör örgütlerinin İsveç'teki finans faaliyetlerini yeterince ciddiye almadık. Şimdi bunu ciddiye alıyoruz. PKK için para toplayan kişilerin çeşitli suç yöntemlerini kullandıklarını ve bunun da terörü finans ettiklerini biliyoruz. Hükümetin organize suçla mücadeleye odaklanması PKK'nın işini zorlaştıracaktır" dedi. Kristersson bugün İsveç meclisinde terörle ilgili yeni bir ceza yasasının oylanacağını hatırlattı.