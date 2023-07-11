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Giriş Tarihi: 11.7.2023 00:44 Son Güncelleme: 11.7.2023 00:45

İsveç basınında Türkiye yankısı: 'Tarihi bir karar' diyerek duyurdular

Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılım protokollerini TBMM'ye sevk etme kararı İsveç basınında sevinçle karşılandı. İsveç devlet televizyonu SVT, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliği konusunda "tarihi bir karar" vermesini öne çıkardı.

AA
İsveç basınında Türkiye yankısı: ’Tarihi bir karar’ diyerek duyurdular

Expressen gazetesi, "Tarihi karar" başlığını kullanırken NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyelik sürecini ilerleteceğini duyurduğu belirtildi.

İsveç devlet televizyonu SVT'de, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliği konusunda "tarihi bir karar" vermesini öne çıkararak NATO üyeliğiyle ülkenin 200 yıllık tarafsızlık politikasının son bulacağı ifade edildi.

Haberde, İsveç'in NATO üyelik sürecinin TBMM'de hızlıca ele alınacağı kaydedildi.

Aftonbladet gazetesi de "Türkiye İsveç'in NATO üyeliğine 'Evet' dedi" başlığını kullanarak Türkiye'nin bu kararı uzun bir müzakere süreci sonrasında verdiğine işaret edildi.

Dagens Nyheter gazetesi ise "Türkiye İsveç'in NATO üyeliğini onaylayacak" başlığı kullandı.

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İsveç basınında Türkiye yankısı: 'Tarihi bir karar' diyerek duyurdular
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