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Giriş Tarihi: 8.12.2022 23:52

İsveç Danıştayı'ndan başörtüsü kararı

İsveç'te Danıştay, Malmö İdare Mahkemesinin okullarda başörtüsü yasağını iptal etmesinin hukuka uygun olduğuna hükmetti. Danıştaydan yapılan açıklamada, dini sebeplerle giyilen kıyafetlerin "ifade özgürlüğü" çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı

AA
İsveç Danıştayı’ndan başörtüsü kararı

Danıştaydan yapılan açıklamada, Skone bölgesindeki Skurup ve Staffanstorp ilçe belediyelerinin itirazlarının reddedildiği belirtildi.

Açıklamada, belediyelerin anaokulları ve ilkokullarda başörtüsü ve benzeri kıyafetleri yasaklamasının "yasal dayanağının olmadığı" ve dini sebeplerle giyilen kıyafetlerin "ifade özgürlüğü" çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Danıştay Jüri Üyesi Ulrik von Essen, İsveç devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, "Başörtüsü takma hakkının sınırlandırılması bireyleri etkiler ve dolayısıyla ifade özgürlüğünün kısıtlanmasıdır. Ulusal hukukta, yasaklanması yönünde bir yasal dayanak yok ve bu nedenle belediyelerin kararının iptal edilmesi doğrudur." ifadelerini kullandı.

Skurup ve Staffanstorp ilçe belediyeleri, 2019'da anaokulları ve ilkokullarda başörtüsü ve benzeri kıyafetlerin yasaklanması kararı almıştı.

Malmö İdare Mahkemesi, 2020'de hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle okullarda başörtüsü yasağı kararını iptal etmişti.

Mahkemenin kararına itiraz eden belediyeler, Danıştay'a başvurmuştu.

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İsveç Danıştayı'ndan başörtüsü kararı
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