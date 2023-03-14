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Giriş Tarihi: 15.3.2023

İsveç: Finlandiya, NATO’ya bizden önce üye olabilir

İsveç: Finlandiya, NATO’ya bizden önce üye olabilir
Ülkesinin NATO'ya üyelik başvurusu hakkında konuşan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, İsveç ve Finlandiya'nın farklı aşamalarda üye olabileceğini kaydetti. Kristersson, kendisinin ve İsveç'in NATO başmüzakerecisi Oscar Stenstrom'un son haftalarda ittifak üyeliğinin farklı aşamalarda gerçekleşme olasılığının arttığı izlenimi edindiklerini kaydetti. Kristersson, Finlandiya'nın NATO'ya kendilerinden önce katılma ihtimalinin arttığına dikkati çekti. Kristersson, son kararın Türkiye'ye ait olduğunu vurguladı. Türkiye, iki ülkenin terör örgütlerine verdiği destek nedeniyle üyeliklerine karşı çıkıyor.
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İsveç: Finlandiya, NATO’ya bizden önce üye olabilir
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