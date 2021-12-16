İsveç girişlerinde yeni düzenleme: O kişilere aşı sertifikası şartı geliyor…

Tedbirler 29 Ekim'de de tamamen kaldırılmıştı. Salgının 4. dalgasının İsveç'te etkisini artırması nedeniyle, 8 Aralık'tan itibaren yeni tedbirler önerilerek, yetişkinlerin kalabalık yerlerden kaçınması, sosyal mesafeye uyulması ve toplu taşıma araçlarında maske takılması istenmişti.

Ülkede halihazırda, Türkiye'nin de aralarında olduğu, AB üyesi olmayan ülkelerin vatandaşlarından aşı sertifikası isteniyor.

Öte yandan Halk Sağlığı Enstitüsünün açıkladığı verilere göre, İsveç'te bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 221'e çıkarken, vaka sayısı da 1 milyon 242 bin 733'e yükseldi. Ülkede 12 yaş üstü, çift doz Kovid-19 aşısı olanların oranı yüzde 80,8'i bulurken, 3. doz aşı olanların oranı da yüzde 22,3'e çıktı.