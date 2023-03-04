İsveç için kritik tarih 9 Mart

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği üzerindeki rezervin kalkması için Madrid'te imzalanan üçlü muhtıra maddelerinin uygulanması gerekiyor. İttifakın iki tehditten biri olarak gördüğü terör konusu başta olmak üzere muhtırada belirlenen konularda somut ilerleme olup olmadığı 9 Mart'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak toplantıda değerlendirilecek. Öte yandan Finlandiya'ya nispeten terörle mücadele konusunda daha sorunlu olan İsveç'te aynı tarihte parlamentoya yeni bir ceza yasa tasarısı sunulacak. Buna göre, terörist olarak tanımlanan örgütler için malzeme taşımak, miting ya da toplantı düzenlemek, yemek pişirmek ya da ulaşım araçlarını sürmek gibi eylemler suç sayılacak. Yeni ceza yasasının 1 Haziran'a kadar yürürlüğe girmesi bekleniyor. 1 Ocak'tan itibaren geçerli olan anayasa değişikliği dahil olmak üzere kanunlarında düzenlemeye giden İsveç'te terörist eylemler devam etti. Ankara ise "Yasaların uygulamasını görmemiz gerek" diyor. Madrid'de İsveç ve Finlandiya'nın isteğiyle kurulan daimi mekanizma toplantısı İsveç'teki Kuran yakma eyleminden sonra ertelenmişti. Türkiye üçüncü toplantının Brüksel'de olmasının İsveç'in yükümlülüklerinin ne kadarının yerine getirildiğinin açıkça görülmesi açısından faydalı olacağını belirtiyor.