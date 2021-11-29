İsveç Parlamentosu’nda terör örgütü PKK tepkisi

İSVEÇ
Parlamentosu'nda güvenoyu alan Sosyal Demokrat Parti
lideri Magdalena Andersson
, yeniden başbakan oldu. İsveç'te 24 Kasım'da ülkenin ilk kadın başbakanı seçilerek tarihe geçen Magdalena Andersson, 7 saat sonra istifa ettiğini açıklamıştı. Parlamentoda yapılan oylamada, Sosyal Demokrat Parti ile Yeşiller Partisi
'nin oluşturduğu koalisyon hükümeti için 173'e karşı 101 milletvekili lehte oy kullandı. "Hayır" oyu 175'in altında kaldığı için Andersson başkanlığındaki koalisyon hükümeti, 5 gün sonra parlamentodan tekrar güvenoyu aldı. Oturum öncesi konuşma yapan aşırı sağ İsveç Demokratlar Birliği Partisi
lideri Jimmie Akesson
ise Sosyal Demokrat Parti'nin hükümeti kurmak için terör örgütü PKK/YPG ile müzakere yaptığını ileri sürdü.