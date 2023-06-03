İsveç, PKK konusunda akıllanmıyor

NATO üyeliği için Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç'te yeni bir skandala imza atıldı. Türkiye'nin, terörle mücadelede yetersiz kaldığı gerekçesiyle üyeliğini veto ettiği İsveç'te terör örgütü PKK'nin mitingine izin verildi. Stockholm Polis Sözcüsü Ola Osterling, "Pazar günü herkesin ifade özgürlüğü de dahil olmak üzere anayasal haklarını kullanabilmelerini sağlayacağız" dedi. Gösterinin adı "İsveç'te NATO'ya Hayır, Erdoğan Yasalarına Hayır" olarak duyuruldu. AFP, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtı gösteriyi terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen Rojava Komitesi'nin organize ettiğini belirtti.