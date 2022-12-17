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Giriş Tarihi: 18.12.2022

İsveç polisi yine PKK yandaşlarını izledi

İsveç polisi yine PKK yandaşlarını izledi
İsveç'ın başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK/ YPG yandaşlarının provokasyonları sürüyor. Stockholm'ün en ünlü caddesi Kungsgatan'da terör örgütü yandaşları, bir köprünün üzerinde PKK/YPG'yi simgeleyen büyük bez parçası astı. Slogan atan grup, ellerindeki örgütü simgeleyen bez parçalarını salladı. İsveç polisi bu terör eylemini sadece izlemekle yetindi. İzinsiz yapılan gösteri sonrası örgütün sosyal medya hesabından yayımlanan görüntülerde, 21 Ocak 2023'te yapılacak büyük gösteriye hazırlık yapıldığı belirtildi. İsveç hükümeti, Türkiye'ye teröristlerin iadesi konusunda işbirliği sözü vermişti.
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İsveç polisi yine PKK yandaşlarını izledi
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