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Giriş Tarihi: 19.1.2023

‘İsveç Savunma Bakanı gelebilir’

BETÜL USTA BETÜL USTA
‘İsveç Savunma Bakanı gelebilir’
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Grup Toplantısı için geldiği TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Akar, İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson'un olası ziyaretine ilişkin, "Planlama var, süreci takip ediyoruz, gelişmelere göre belirlenecek" açıklamasında bulundu. Türkiye'nin NATO'nun açık kapı politikasını desteklediğini dile getiren Akar, haziranda Madrid'de imzalanan muhtırayı hatırlatarak, "İsveç ve Finlandiya'nın memorandumdaki taahhütlerini bir an önce yerine getirmelerini bekliyoruz" şeklinde konuştu.
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‘İsveç Savunma Bakanı gelebilir’
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