İsveç, teröristlere yine göz yumuyor

İSVEÇ'İN başkenti Stockholm'de terör örgütü YPG/PKK yandaşları tarafından gösteri düzenlendi. İsveç parlamentosunun önünde toplanan terör yandaşları, Türkiye aleyhine slogan attı ve Türk mallarının boykot edilmesini istedi. Öte yandan NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan Finlandiya ve İsveç ile Türkiye arasında, Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin endişelerini gidermeye yönelik üçlü muhtıra imzalanmıştı.SURİYE'DE terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunan bölgelerde halkın öfkesi büyüyor. YPG/PKK, işgalindeki bölgelerde Arap gençleri zorla kadrolarına katıyor. Deyrizor'da yolları kapatan protestocular, gençlerin serbest bırakılmasını talep etti. Tutuklanan kişilerin tam sayısı bilinmiyor.