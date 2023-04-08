İsveç teröristleri iade etmiyor

İsveç hükümeti, Türkiye tarafından istenen iki kişiden birinin iadesine onay verirken, diğerine karşı çıktı. Euronews'teki habere göre Türkiye'de yolsuzluk suçlamasıyla 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Ö.A.'nın iadesine şartlı onay verdi. M.K. isimli terör zanlısı ise iade edilmedi. Öte yandan İsveç basınına yansıyan belgeler, Stockholm hükümetinin söylemlerini yalanladı. İsveç hükümeti yargıya karışmadıklarını dile getirmişti, ancak haberlere göre hükümet, M.K.'nin iadesinin İsveç vatandaşı olduğu gerekçesiyle reddedilmesini istedi.