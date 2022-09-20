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Giriş Tarihi: 21.9.2022

İsveç: Türkiye ile NATO görüşmeleri devam edecek

İsveç: Türkiye ile NATO görüşmeleri devam edecek
İSVEÇ'TE 11 Eylül'de yapılan genel seçimler sonrası hükümet kurma görevini alan ılımlı Muhafazakâr Parti (M) lideri Ulf Kristersson, Türkiye ve NATO görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Kristersson, Türkiye ile NATO müzakerelerine eski Başbakan Magdalena Anderssons'un sekreteri Oscar Stenström'ün devam edeceğini söyledi. Kristersson, "İsveç'te seçim yapıldığı için dünyadaki gelişmeler durmuyor. NATO meselesi seçimden önce olduğu gibi bugün de önemli. Müzakerelerin sonuna kadar da konu önemli olmaya devam edecek" dedi.
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İsveç: Türkiye ile NATO görüşmeleri devam edecek
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