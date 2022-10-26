İsveç: Üçlü muhtırayı yerine getireceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye-İsveç ilişkilerinin ele alındığı görüşmede Erdoğan, İsveç'in yeni Başbakanı olması dolayısıyla Ulf Kristersson'a tebriklerini iletti. İsveç Başbakanı Kristersson'ın 19 Ekim'de kendisine gönderdiği mektuba değinen Başkan Erdoğan, Ulf Kristersson'ı Ankara'da misafir etmekten memnuniyet duyacağını ifade etti. Erdoğan, İsveç hükümetiyle ikili ilişkileri her alanda ileriye taşımaya hazır olduklarını belirtti. Erdoğan görüşmede ayrıca terör örgütlerinin İsveç'in NATO üyeliğini ve Türkiye ile ikili ilişkilerini rehin almasını engellemenin ortak menfaat olduğunu vurguladı. Kristersson'ın üçlü muhtıraya bağlı olduklarına dair açıklamalarını takip ettiğini aktaran Başkan Erdoğan, muhtıranın gelecek süreç bakımından yol gösterici olacağını dile getirdi. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erdoğan ile yapıcı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi, "Yakın zamanda Ankara'yı ziyaret etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Hükümetim NATO üyeliği için Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasındaki üçlü muhtırayı yerine getirecek" ifadelerini kullandı.