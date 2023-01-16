İsveç yine teröre sahip çıktı

Türkiye'nin tüm uyarılarına rağmen kendi topraklarında terör örgütü PKK'nın alçak provokasyonlarına müsaade eden İsveç'ten bir skandal karar daha geldi. İsveç'in başkenti Stockholm'de geçtiğimiz hafta düzenlenen alçak saldırıda belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından asmış ve bu anın görüntüsünü sosyal medyadan paylaşmıştı.İsveç basınına dün yansıyan haberlerde Savcı Lucas Eriksson'ın küstah saldırıyla ilgili olarak soruşturma başlatmayacağına dair sözleri yer aldı. Eriksson incelemenin ardından eylemi gerçekleştirenlerin İsveç yasalarına göre cezalandırılamayacağına hükmetti. İsveç gazetesi Aftonbladet'e konuşan Eriksson, "Davayı hakaret davası olarak aldım fakat bunun yeteri kadar hakaret teşkil edebildiğini düşünmedim. Bu nedenle soruşturma başlatmamaya karar verdim" dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ise karara tepki geldi. Çelik, "İsveç'te terör yandaşlarının yaptığı gösteri, ifade hürriyeti olarak kabul edilemez. Bunlar yargı önüne çıkarılmalı. İsveç'teki savcı inceleme neticesinde bunların cezalandırılmayacağını söylemiş. Savcının açıklamaları kabul edilemez" dedi.