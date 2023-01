İsveç’e PKK vetosu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliğini mevcut haliyle onaylayacak 'bir konumda olmadığını' söyledi. Yabancı basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kalın, İsveç'in NATO üyeliği dışında Ukrayna ve Suriye'deki gelişmelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. TBMM üyelerinin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamama riski bulunduğunu ifade eden Kalın, "Yasayı (onay için) TBMM'ye gönderecek durumda değiliz, bu konuda ciddi bir sorunumuz var" dedi. İsveç'in başkentinde PKK üyelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ve Ankara'nın sert tepki gösterdiği gösteriye atıfta bulunan Kalın, bu tür gelişmelerin İsveç'in üyeliğini geciktireceği uyarısında bulundu. Kalın, "Altı yedi aydır bu sürecin içindeyiz ve İsveç'in bu şekilde görünmesi iyi değil. İlerlemek istiyoruz ancak bu tür olayların devam etmesi süreci yavaşlatacak" dedi.İsveç'in, PKK üyelerinin kendi topraklarındaki tutumuna ilişkin "açık bir mesaj" vermesi gerektiğini kaydeden Kalın, "İsveç'in, örnek olarak PKK üyelerinin artık kendi topraklarında para toplayamayacağını garanti altına alması gerekiyor" dedi. Yeni İsveç hükümetinin önemli adımlar attığını Türkiye'nin kabul ettiğini kaydeden Kalın, yine İsveç Parlamentosu'nda kabul edilen anayasa değişikliğini de olumlu gördüklerini ifade etti. Ukrayna konusuna da değinen Kalın, kapsamlı bir barış anlaşmasının yürürlüğe girmesinin başarısız olma ihtimaline karşı Türkiye'nin şu anda sınırlı bir ateşkesin sağlanmasını teşvik etmeyi arzu ettiğini bildirdi. Kalın, "Şu anda kimse mücadeleyi durdurmak istemiyor ama biz onlara müzakerelere oturmaları için çağrı yapmaya devam etmeliyiz. Kapsamlı bir barış anlaşmasına varamazsak, sınırlı ateşkeslerle, yerel gerilimi düşürmenin yolunu arayacağız" ifadesini kullandı.İsveç'in en büyük bankalarından SEB'de terör örgütü PKK/YPG'nin aktif hesabının olduğu öne sürüldü. İsveç'te internet üzerinden yayın yapan Friatider gazetesi, SEB bankasının terör örgütü PKK/YPG için toplanan paraların bulunduğu hesabının aktif olduğunu yazdı. Haberde, terör örgütü PKK/YPG'yi simgeleyen bez parçalarının parayla satıldığı ve buradan elde edilen kazancın SEB'deki hesaba yatırıldığı belirtildi. Biriken paraların ise terör örgütü PKK/ YPG'ye aktarıldığı kaydedildi. Öte yandan gazete, SEB'in "teröre finans sağlama ve kara para aklama" gerekçesiyle birçok alternatif medyanın hesabını askıya aldığına işaret ederek, bankanın terör örgütü PKK/ YPG'nin hesabını kapatmamasını ikiyüzlülük olarak niteledi.ARALIK ayında Moskova'da Suriye, Türkiye ve Rusya savunma bakanları arasında başlatılan siyasi sürece destek verdiklerini kaydeden Kalın, bununla birlikte Türkiye'nin Suriye'de yeni bir kara operasyonunun "her an" başlayacabileceğini bildirdi. Kalın, "Alınan tehditlerin seviyesine bağlı olarak kara harekatı her an mümkün" dedi. Sözcü Kalın, iki ülke savunma ve dışişleri bakanlarının şubat ayı ortasında öngörülen görüşmesinden önce bir araya gelebileceklerini bildirdi. Suriye sınırındaki PKK ve uzantısı YPG'ye dikkat çeken Kalın, "Sınırlarımızda güvenlik istiyoruz. Biz Suriye devletini (çıkarlarını) veya Suriyeli sivilleri asla hedef almayız" dedi.