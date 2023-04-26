İsveç’in fırlattığı roket hedefini şaşırdı

İsveç'in fırlattığı bir araştırma roketi Norveç topraklarına düştü. İsveç'in kuzeyindeki Esrange Uzay Merkezi'nden fırlatılan TEXUS-58 roketi, sıfır yerçekiminde deneylerin yapıldığı 250 kilometre yüksekliği ulaşmasının ardından yaşanan arıza nedeniyle Norveç topraklarına düştüğü açıklandı.

İsveç Uzay Şirketi (SSC) tarafından yapılan açıklamada, roketin planlanan iniş sahasının yaklaşık 40 kilometre kuzeybatısında Norveç topraklarının 15 kilometre içinde yer alan bin metre yükseklikte ve yerleşim yerine 10 kilometre uzaklıktaki dağlık bölgeye düştüğü ifade edildi. Norveç hükümetin söz konusu arıza konusunda uyarıldığını aktaran SSC, roketin taşıdığı yükün iyi durumda olduğunu ve helikopterle Esrange'e geri nakledildiğini ifade etti.

Esrange Uzay Merkezi Roket ve Balon Operasyonları Başkanı Marko Kohberg yaptığı açıklamada, "Bu, ciddiye aldığımız bir sapma. Şimdi roketin neden nominalden daha kuzeybatıya uçtuğunu araştırıyoruz. Nedeni hakkında açıklama yapmak için henüz çok erken ve mevcut soruşturmadan daha fazla bilgi bekliyoruz" dedi.

Norveç Dışişleri Bakanlığından bir sözcü ise yaptığı açıklamada, "Norveç makamları, sınırın Norveç tarafındaki herhangi bir izinsiz faaliyeti çok ciddiye alıyor" ifadelerini kullanarak, herhangi bir enkaz kaldırma çalışması için Norveç'ten onay alınması gerektiğini vurguladı.