İsveç’in hayaline set vuran toplantı

Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi marjında 28 Haziran 2022 tarihinde imzalanan Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın dördüncü toplantısı önceki gün Ankara'da gerçekleştirildi. SABAH'ın edindiği bilgilere göre Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın başkanlığında gerçekleşen toplantıda Ankara zaman baskısını tamamen reddetti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD'li yetkililerce çokça zikredilen 11-12 Temmuz'da Vilnius'ta yapılacak zirveye kadar üyeliğin gerçekleşmesi konusu rafa kalktı.İsveç tarafı 1 Ocak'ta yürürlüğe giren Anayasa değişikliği ve 1 Haziran'da hayata geçen "terörle mücadele" kanunlarından bahsederken Ankara, yasal düzenlemenin yapılmasının olumlu olduğunu ancak uygulamadaki kararlılık ve samimiyeti gösterecek adımların atılması gerektiğini bildirdi. Toplantıda İsveç tarafına ülkelerindeki terör varlığına ilişkin 4 dakikalık video izletildi.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in NATO üyeliğinin 11-12 Temmuz'daki NATO Zirvesi'ne kadar mümkün olduğunu ancak bunun garantisini veremeyeceğini söyledi. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean- Pierre ise ABD'nin İsveç'in en kısa sürede NATO üyesi olması gerektiğini desteklediğini söyledi.