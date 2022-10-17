İsveç’in yeni başbakanının ilk sözleri Türkiye oldu: NATO anlaşmasına uyacak mı?

İsveç'te 11 Eylül'de yapılan seçimlerden 36 gün sonra bugün Meclisten güvenoyu alarak Başbakan seçilen Ilımlı Muhafazakar Parti lideri Kristersson, Türkiye ile İsveç arasında süren NATO görüşmelerini değerlendirdi. Başbakan seçilmekten dolayı çok mutlu olduğunu kaydeden Kristersson, "Bugün Başbakan seçildim. Bana duyulan güvenden dolayı teşekkür ederim. NATO üyeliği, İsveç ve Finlandiya için çok önemli. Türkiye ile NATO anlaşmasına bağlıyız. Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında yapılan anlaşmanın gereklerini yerine getirmek için bütün gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.