İsveç’in yeni hükümetinden Türkiye açıklaması: Taahhütlerimizi yerine getireceğiz

TÜRKİYE'Yİ ZİYARET ETMEK İSTİYOR

Kristersson, Türkiye'nin endişelerini gidermek için önceki hükümetten daha fazla nasıl çaba gösterecekleri sorusunu yanıtlarken, İsveç'te terörle mücadele konusunda çıkarılan yeni bir yasa bulunduğunu hatırlattı.

Kristersson, "Biz önceki hükümet gibi Türkiye ile anlaşmaya bağlıyız. Ancak söz verdiklerimizi hayata geçirmek için bizim elimizde şimdi daha fazla araç bulunuyor."

Türkiye'yi ziyaret niyeti olup olmadığı sorulan Kristersson, "En kısa zamanda Ankara'ya gitmeye hazırım. Bu mesajı Türk dostlarımıza ilettik." dedi.

Kristersson, NATO'nun nükleer doktrini dahil olmak üzere üyelik ile ilgili yükümlükleri yerine getireceklerini, NATO'nun savunma harcaması hedeflerine uyacaklarını, toplu savunmaya katkı sağlayacaklarını söyledi.