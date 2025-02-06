İsveçli azılı terörist göçmen karşıtı çıktı

İsveç'in Örebro kentindeki Risbergska Lisesi kampüsüne yönelik üç gün önce düzenlenen terör saldırısında yeni detaylar ortaya çıkıyor. 10 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştiren ve ardından kendisini de öldüren İsveçli terörist Rickard Andersson'ın göçmen karşıtı olduğu düşünülüyor. 35 yaşındaki teröristin saldırıyı gerçekleştiği anda çekilen görüntülerde "Avrupa'yı terk edin" şeklinde bağırışlar duyuldu.

Her ne kadar bu sözün teröriste ait olup olmadığı netleşmese de yorumlara göre saldırının arkasında ırkçı motivasyonlar yatıyor. Saldırının yaşandığı okulda göçmenler eğitim görüyordu. Dün yapılan açıklamada da ölenlerin neredeyse tamamının farklı ülkelerden göçmenler olduğu açıklandı. İsveç ve Avrupa basını ise bir kez daha beyaz saldırgan Rickard Andersson'a "terörist" demiyor. Bunun yerine saldırganın psikolojik rahatsızlığı bulunduğu iddialarına yer veriliyor.