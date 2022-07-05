İsveçli bakandan Türkiye açıklaması: Üçlü muhtıraya tümüyle uyacağız

"TÜRKİYE'NİN ENDİŞELERİNİ ÇOK CİDDİYE ALDIK"

İsveç Dışişleri Bakanı Linde de bir soru üzerine, "Gerçekten onay sürecinin hızlı olmasını umuyorum. Üçlü muhtıraya tümüyle uyacağız, takip edeceğiz. Ortak mekanizmamız da olacak. Her üç ülkenin de bunun iyi bir muhtıra olduğunu görebilmesini ve Türk parlamentosunun da onaylayabileceğini hissetmesine imkan vermesini umuyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile müzakerelerin saygı içerisinde geçtiğini belirten Linde, "Türkiye'nin endişelerini çok ciddiye aldık." dedi.

Üye olduklarında Türkiye ile uyum içinde çalışacaklarını ifade eden Linde, sınır dışı ve iadelerin mevcut ve normal hukuki süreçlerine tabi olacağını ifade ederek bu çerçevede bu konuda çalışmaya devam edeceklerini söyledi.