İsveçli diplomatlar sınır dışı ediliyor

Rusya, İsveç'te sınır dışı edilen 5 Rus diplomatına karşı 5 İsveçli diplomatın sınır dışı edileceğini açıkladı.

İsveç'in geçen ay 5 Rus diplomatı sınır dışı etmesinin ardından Rusya'dan misilleme geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsveç'te geçen ay sınır dışı edilen Rus diplomatlara karşı Rusya'da görev yapan 5 İsveçli diplomatın sınır dışı edileceği açıklandı. İsveç'in Rus diplomatları sınır dışı edilmesinin "düşmanca bir adım" olarak belirtildiği açıklamada, İsveçli diplomatların sınır dışı edilme kararının iki ülke arasındaki ilişkilerin "zıt gidişata" misilleme olarak yapıldığı kaydedildi.

İki ülke arasındaki ilişkiler geçen sene Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından İsveç'in NATO'ya üye olma sürecinin başlamasıyla kötüleşmeye başlamıştı. Rusya, ikili ilişkilerin zayıflaması hakkında "eşi görülmemiş bir düşük seviyeye ulaştığı" yorumunu yapmıştı.