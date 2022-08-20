Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İsveç'te alışveriş merkezine silahlı saldırı
Giriş Tarihi: 20.8.2022 00:00

İsveç'te alışveriş merkezine silahlı saldırı

İHA
İsveç’te alışveriş merkezine silahlı saldırı

İsveç'in Malmö kentindeki alışveriş merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

İsveç'in güneyinde bulunan liman kenti Malmö'deki alışveriş merkezinden silah sesleri yükseldi. Yaklaşık 20 el silah sesinin duyulduğu alışveriş merkezindeki ziyaretçiler olay yerinde kaçmaya çalıştı.

Bölgeye gelen polis, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de hastanedeki tedavisinin sürdüğünü açıkladı. Polis ayrıca, saldırıyla bağlantılı olabileceği düşünülen 1 şüpheliyi gözaltına alırken, olayın terör şüphesi içermediği iddia edildi.

Polis saldırının, çeteler arasında yaşanan rekabetten dolayı kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
İsveç'te alışveriş merkezine silahlı saldırı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA