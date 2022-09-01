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Giriş Tarihi: 1.9.2022 22:54

İsveç'te artan elektrik fiyatları üretimi durdurdu

AA
İsveç’te artan elektrik fiyatları üretimi durdurdu

İsveç'te Lessebo kağıt fabrikasının, elektrik fiyatlarının aşırı artışı nedeniyle üretimi durdurma kararı aldığı bildirildi. Fabrikadan yapılan açıklamada, yıllık ödedikleri 30 milyon kron elektrik faturasının, 190 milyon krona çıktığı vurgulandı

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, fabrikanın genel müdürü Jens Olson, artan elektrik fiyatları nedeniyle üretimi durdurmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Olson, 100 farklı renkte kağıt ürettiklerini ve fabrikalarında 110 kişinin çalıştığını belirtti.

Artan elektrik fiyatları nedeniyle hayal kırıklığına uğradıklarını kaydeden Olson, politikacıların yüksek elektrik fiyatlarına karşı önlem almasını istedi.

Fabrikadan yapılan açıklamada, yıllık ödedikleri 30 milyon kron elektrik faturasının, 190 milyon krona çıktığı vurgulandı.

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İsveç'te artan elektrik fiyatları üretimi durdurdu
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