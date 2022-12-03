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Giriş Tarihi: 4.12.2022

İsveç’te camiye İslamofobik saldırı

İsveç’te camiye İslamofobik saldırı
İSVEÇ'İN başkenti Stockholm'de bir caminin giriş kapısının yakınına tahrip edilmiş Kuran-ı Kerim bırakılarak İslamofobik saldırı gerçekleştirildi. Stockholm Camisi'nden yapılan açıklamada, "Camimiz ve cemaatimiz çok yaygın olarak tehditler alıyor. Irkçılar, kendinden olmayanları lekelemek için her zaman yeni bir girişimde bulunuyor. Hem cemaatimizin hem de kamuoyunun dikkatini çekmek ve nefret suçunun normalleştirilmemesi için bu fotoğraf ve bilgileri paylaşıyoruz" ifadeleri kullanıldı. Camiye daha önce de İslamofobik yazılar yazılmıştı.
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İsveç’te camiye İslamofobik saldırı
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