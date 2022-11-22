İsveç’te casusluk skandalı! Başkent Stockholm’de 2 kişi tutuklandı

İsveç'in başkenti Stockholm'de "dış bir güce casusluk yaptığı" gerekçesiyle 2 kişinin tutuklandığı bildirildi. İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, bu sabah polis casusluk şüphesiyle bir eve baskın yaptı.

BASKIN YAPILDI

Operasyonun iletişim sorumlusu Kristian Lyungnerg, İsveç İstihbarat Kurumu, İsveç Silahlı Kuvvetleri ve polisin ortak planlaması sonucu operasyonun gerçekleştirildiğini kaydetti. Lyungnerg, baskında yakalanan 2 şüphelinin, İsveç'e karşı yasa dışı olarak dış bir güce istihbarat faaliyetlerinde bulunmaktan tutuklandığını aktardı.

İsveç İstihbarat Kurumu da casusluk faaliyeti suçunun, hem İsveç hem de ikinci ve üçüncü ülkelere yönelik işlendiğini kaydetti.

RUSYA ADINA MI YAPILDI?

Öte yandan İsveç'te 1 yıldır hapiste olan İran doğumlu iki kardeş, 11 Kasım'da çıkarıldıkları mahkemede yaklaşık 10 yıldır Rusya için casusluk yapmakla suçlanmıştı.

İran kökenli İsveç vatandaşı 42 yaşındaki Peyman Kia ve 35 yaşındaki Payam Kia adlı kardeşlerden birinin İsveç iç istihbarat servisi için çalıştığı ifade edilen iddianamede, bu kişiye gizli bilgilerin yetkisiz şekilde ele geçirilmesine dair de suçlama yöneltilmişti. Ömür boyu hapis istemiyle yargılanan kardeşler suçlamaları kabul etmemişti.