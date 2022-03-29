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Giriş Tarihi: 30.3.2022

İsveç’te Osmanlı tarihi tanıtıldı

İsveç’te Osmanlı tarihi tanıtıldı
İsveç'in başkenti Stockholm'de görev yapan 35 büyükelçinin ve diplomatik misyon şeflerinin eşlerine Osmanlı kültürü tanıtıldı. İsveç'teki Uluslararası Kadınlar Derneği, Osmanlı kültürü ve İsveç'in Osmanlı'ya sığınan Kralı 12. Karl'ın hayatının anlatıldığı programını, büyükelçilik rezidansında yaptı. İsveç'te yaşayan Türk gazeteci Osman İkiz, Kral 12. Karl'ın Osmanlı topraklarına sığınması, Türk kültürü ve siyasetine ait birçok öğeyi ülkesine getirmesiyle ilgili sunum yaptı. İkiz, Kral 12. Karl ile Türkçe'den İsveççe'ye 6 kelimenin de geçtiğini ifade ederek "Yıldırım, kalabalık, yaramaz, köşk, yoğurt ve dolma kelimeleri o günden beri İsveççe'de kullanılıyor" dedi.
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İsveç’te Osmanlı tarihi tanıtıldı
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