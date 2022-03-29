İsveç’te Osmanlı tarihi tanıtıldı

İsveç
'in başkenti Stockholm
'de görev yapan 35 büyükelçinin ve diplomatik misyon şeflerinin eşlerine Osmanlı
kültürü tanıtıldı. İsveç'teki Uluslararası Kadınlar Derneği
, Osmanlı kültürü ve İsveç'in Osmanlı'ya sığınan Kralı 12. Karl'ın hayatının anlatıldığı programını, büyükelçilik rezidansında yaptı. İsveç'te yaşayan Türk gazeteci Osman İkiz
, Kral 12. Karl'ın Osmanlı topraklarına sığınması, Türk kültürü ve siyasetine ait birçok öğeyi ülkesine getirmesiyle ilgili sunum yaptı. İkiz, Kral 12. Karl ile Türkçe'den İsveççe'ye 6 kelimenin de geçtiğini ifade ederek "Yıldırım, kalabalık, yaramaz, köşk, yoğurt ve dolma kelimeleri o günden beri İsveççe'de kullanılıyor" dedi.