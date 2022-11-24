‘İsveç’te PKK’ya yer yok’

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Türkiye'nin teröre karşı kendisini savunma hakkı bulunduğunu söyledi. Fransız basınına konuşan Billström, "PKK, Avrupa Birliği tarafından terörist bir örgüt olarak tanınıyor. İsveç topraklarında PKK'ya kesinlikle yer yok" dedi. Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde terörü bitirmek için Türkiye'nin başlattığı "Pençe-Kılıç Hava Harekâtı" hakkında konuşan Billström, "Türkiye terör saldırısına maruz kalan bir ülkedir ve terör saldırısına maruz kalan devletlerin kendini savunma hakkı vardır" ifadesini kullandı.