İsveç’te tedirgin eden rapor: Nefret suçlarında hedef Müslümanlar

Raporda, antisemitik nefret suçlarına örnek olarak, kamuya açık yerlerde bulunan antisemitik mesajlar, Twitter üzerinden bir kişinin defalarca antisemitik mesajlar yazması ve Yahudilerin yok olması mesajını vermesi, Twitter üzerinden kendisine "pis Yahudi' denilerek hakaret edilen bir kadın, sinagog yakınında takip edilip tehdit edilen bir kişinin olması gibi vakalar bulunuyor.

Yahudilere yönelik nefret suçlarının en çok işlendiği mahal olarak ise sosyal medya öne çıkıyor. Rapora göre, 2020'deki antisemitik nefret suçlarının yüzde 16'sı sosyal medya üzerinden, yüzde 15'i kamuya açık alanlarda, yüzde 14'ü ise SMS ya da telefon üzerinden işlendi. Ayrıca bu suçların yüzde 22'si erkeklere, yüzde 16'sı kadınlara yönelik olurken yüzde 59'unda ise tek bir kişi hedef alınmadı.

Raporda, Hristiyanlara yönelik nefret suçlarına örnek olarak kiliselere yönelik saldırılar yer aldı. Hristiyanların nefret suçu ile karşı karşıya kaldığı ortamların yüzde 30'unu ibadethaneler, yüzde 19'unu telefon aramaları ve SMS'ler, yüzde 12'sini sosyal medya, yüzde 1'ini ise internet ortamları oluşturuyor. Bu gruba yönelik nefret suçunun yüzde 31'inin hedefinde erkekler, yüzde 10'unun hedefinde ise kadınlar vardı.

İsveç'te nefret suçlarının en çok işlendiği yer olarak ise başkent Stockholm öne çıkıyor. 2020'de ülkedeki nefret suçlarının yüzde 27'si Stockholm'de yaşandı. Stockholm'ü Göteborg ve Malmö takip ediyor.