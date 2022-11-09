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Giriş Tarihi: 9.11.2022 01:13

İsveç'te terörle mücadele yasa tasarısı 16 Kasım'da oylanacak

AA
İsveç’te terörle mücadele yasa tasarısı 16 Kasım’da oylanacak

İsveç parlamentosu, terörle mücadele kanunlarını sıkılaştıran yasa tasarısını 16 Kasım'da oylayacak. Düzenlemenin, parlamentodan geçtiği takdirde 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girmesi bekleniyor

Parlamentonun resmi internet sayfasından yapılan açıklamaya göre, Anayasa Komisyonu, teröre yakın grupların örgütlenme özgürlüğünü kısıtlayan yasa tasarısı teklif etti.

Yeni tasarıyla, İsveç'te yasal otoritelere terörle mücadelede daha etkin olma imkanı sağlanırken, güvenlik güçleri ve adli makamların, terörle irtibatı olan ve terörü destekleyen oluşumların örgütlenme özgürlüğünün önüne geçmesi sağlanacak.

16 Kasım'da oylanacak düzenlemenin, parlamentodan geçtiği takdirde 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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İsveç'te terörle mücadele yasa tasarısı 16 Kasım'da oylanacak
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