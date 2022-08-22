İsveç’te yine terör seviciliği

NATO'YA girmelerinin önündeki en büyük engel terör örgütü PKK'ya destek olan İsveç'ten skandal görüntüler gelmeye devam ediyor. Stockholm'de MİT'in etkisiz hale getirdiği PKK/YPG'nin sözde Amude- Derbesiye sorumlusu İran asıllı Rezan Cavit kod adlı Yusif Mehmud Rebani için anma töreni yapıldı. Salonu dolduran terör yandaşları, öldürülen teröristin fotoğraflarını ve PKK'nın sözde elebaşı Öcalan'ın fotoğrafını duvara asarak anma töreni gerçekleştirdi. Öte yandan İsveç ve Finlandiya'nın, Türkiye ile ortak mutabakat görüşmelerinin ilk toplantısı 26 Ağustos'ta yapılacak.