Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İsveç'teki vicdansız öğretmen sosyal medyanın gündemine oturdu
Giriş Tarihi: 12.3.2022 10:12 Son Güncelleme: 12.3.2022 10:18

İsveç'teki vicdansız öğretmen sosyal medyanın gündemine oturdu

MERVE BİLKAY MERVE BİLKAY
İsveç’teki vicdansız öğretmen sosyal medyanın gündemine oturdu

İsveç'te yabancılar eğitim sınıfında yaşanan görüntüler sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Sosyal medya kullanıcılarının "Barbarca" diye değerlendirdiği video milyonlarca kullanıcı tarafından tıklanma rekoru kırdı. Videoda sözlü şiddete uğrayan öğrencilerden biri sınıftan çıkmak istediğini ve korktuğunu belirtese de öğretmeni sınıftan çıkmasına izin vermedi.

İsveç'te yabancılar eğitim sınıfında İsveç'li bir öğretmenin öğrencisine davranışı sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Videoda öğrenci, korktuğunu ve gitmek istediğini belirtince öğretmenin kapıyı kapatması sosyal medyada "skandal" olarak yorumlandı.

İsveç'teki vicdansız öğretmen sosyal medyanın gündemine oturdu

Büyük tepkiye sebep olan öğretmenin görevinin sonlandırılması gerektiğini belirten sosyal medya kullanıcıları; "Barbarca, Avrupa medeniyeti bu mu? Batılılar mültecileri sevmiyor" gibi yorumlarda bulundu.

ARKADAŞINA GÖNDER
İsveç'teki vicdansız öğretmen sosyal medyanın gündemine oturdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA