İsveç'te yabancılar eğitim sınıfında İsveç'li bir öğretmenin öğrencisine davranışı sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.
Videoda öğrenci, korktuğunu ve gitmek istediğini belirtince öğretmenin kapıyı kapatması sosyal medyada "skandal" olarak yorumlandı.
İsveç'teki vicdansız öğretmen sosyal medyanın gündemine oturdu
Büyük tepkiye sebep olan öğretmenin görevinin sonlandırılması gerektiğini belirten sosyal medya kullanıcıları; "Barbarca, Avrupa medeniyeti bu mu? Batılılar mültecileri sevmiyor" gibi yorumlarda bulundu.