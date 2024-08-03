İsveç’ten Beyrut Büyükelçiliği’ni taşıma kararı

İran, İsrail, Hizbullah arasında yükselen gerilim Gazze savaşının bölgesel bir çatışmaya dönüşebileceği endişeleri artırdı. İsrail ile Lübnan'daki Hizbullah güçleri arasında yaşanan yoğun çatışmalar nedeniyle ülkeler büyükelçiliklerine yönelik adımlar da atıyor. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom İsveç Radyosu'na yaptığı açıklamada, elçilik personeline Beyrut'tan Kıbrıs'a gitmelerini söylediklerini ve Beyrut Büyükelçiliği'ni geçici olarak başka bir yere taşımayı planladıklarını söyledi. Billstrom, kararın başlangıçta Ağustos ayı için alındığını ancak güvenlik durumuna bağlı olarak uzatılabileceğini aktardı.