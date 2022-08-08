İsveç’ten iadeleri istenmişti: Norveç’ten skandal hamle...

TÜRKİYE KARŞI ÇIKAR UYARISI

Norveç'e sığınma başvurusu iddiasına ilişkin, Uluslararası Hukuk ve Mülteci Uzmanı Profesör Terje Einarsen, bunun zor bir uygulama olduğunu ve Türkiye'nin bu duruma şiddetle karşı çıkacağını aktardı.