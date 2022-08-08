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Giriş Tarihi: 8.8.2022 16:22 Son Güncelleme: 8.8.2022 16:54

İsveç'ten iadeleri istenmişti: Norveç'ten skandal hamle...

AA
İsveç’ten iadeleri istenmişti: Norveç’ten skandal hamle...

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik sürecine ilişkin Madrid'de kritik bir anlaşma imzalanmıştı. Madrid'de yapılan kritik zirve sonrası Türkiye'nin taleplerini yerine getirmeyi taahhüt eden İsveç'ten 33 ismin iadesi istenmişti. İsveç'in iade etmeye hazırlandığı teröristler ile ilgili Norveç'ten skandal bir hamle geldi. İsveç'in Türkiye'ye teslim etmeye hazırlandığı terör örgütü üyelerinin Norveç'e sığınma başvurusunda bulunabileceği öne sürüldü.

Norveç Göçmenler Ofisi Sığınmacı Bölüm Şefi Line Zahl Kvakland, Klassekampen gazetesine yaptığı açıklamada, (İsveç'in Türkiye'ye teslim etmeye hazırlandığı terör örgütü üyeleri) bu kişilerin, Norveç'e sığınma başvurusu yaptıkları taktirde, başvurularının kabul edilip, olağan şekilde inceleneceğini belirtti.

TÜRKİYE KARŞI ÇIKAR UYARISI

Norveç'e sığınma başvurusu iddiasına ilişkin, Uluslararası Hukuk ve Mülteci Uzmanı Profesör Terje Einarsen, bunun zor bir uygulama olduğunu ve Türkiye'nin bu duruma şiddetle karşı çıkacağını aktardı.

"ANLAŞMA NATO ÜLKELERİNİ KAPSIYOR"

İsveç'in NATO üyeliği ön koşulu için Türkiye ile yaptığı anlaşmayı hatırlatan Einarsen, bu anlaşmanın bütün NATO ülkelerini kapsadığını vurguladı.

Öte yandan, NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan Finlandiya ve İsveç ile Türkiye arasında, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin endişelerini gidermeye yönelik üçlü muhtıra imzalanmıştı.

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İsveç'ten iadeleri istenmişti: Norveç'ten skandal hamle...
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