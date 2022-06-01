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Giriş Tarihi: 1.6.2022 00:10

İsveç'ten NATO açıklaması: Türkiye ile görüşmeler devam edecek

AA
İsveç’ten NATO açıklaması: Türkiye ile görüşmeler devam edecek

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, ülkesinin NATO üyeliği konusunda Türkiye ile müzakerelere devam edeceklerini söyledi

İsveç'in resmi haber ajansı TT'ye açıklamalarda bulunan Andersson, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Finlandiya ve İsveç heyetlerinin Ankara'daki temaslarıyla ilgili "Görüşmeler maalesef beklenen düzeyde olmadı. Bunlar dürüst değiller, samimi değiller." sözlerini değerlendirdi.

Andersson, "Türkiye ile çeşitli düzeylerde görüşmelere devam edeceğiz. Bunun devam eden diyalog olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Başkan Erdoğan ile görüşmek için Ankara'ya gidip-gitmeyeceğine yönelik soruya ise Andersson, "Süreçte ne doğruysa onu yapacağız." cevabını verdi.

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İsveç'ten NATO açıklaması: Türkiye ile görüşmeler devam edecek
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