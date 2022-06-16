İsveç’ten skandal görüntüler! Öcalan ve PKK propagandası yaptılar





Türkiye son olarak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, İsveç ve Finlandiya'nın adaylık süreciyle ilgili üçlü görüşme taleplerini PKK ve FETÖ üyelerini barındırdığı ve Suriye'nin kuzeyinde halen YPG'ye destek verdikleri gerekçe göstererek reddetmişti.





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