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Giriş Tarihi: 16.6.2022 22:33 Son Güncelleme: 16.6.2022 22:45

İsveç'ten skandal görüntüler! Öcalan ve PKK propagandası yaptılar

İsveç’ten skandal görüntüler! Öcalan ve PKK propagandası yaptılar

Terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği destek nedeniyle Türkiye'nin NATO üyeliğine karşı çıktığı İsveç'te yeni bir skandala imza atıldı. Ülkenin başkenti Stockholm'de belediye binasına ve kentin sembol yapılarından Avicii Arena'ya projeksiyonlarla örgüt paçavrası ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları yansıtıldı

Terör örgütü PKK'ya desteğini gizlemeyen İsveç'in başkenti Stockholm'den skandal görüntüler geldi.


Türkiye'nin NATO üyeliğine karşı çıktığı ülkede, 14 Haziran'da düzenlenen etkinlikte yine terör örgütü PKK propagandası yapıldı.


Stockholm Belediye binası ve Avicii Arena'ya projeksiyonlarla örgüt paçavrası ve terörist başı Öcalan fotoğrafları yansıtıldı.



Türkiye son olarak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, İsveç ve Finlandiya'nın adaylık süreciyle ilgili üçlü görüşme taleplerini PKK ve FETÖ üyelerini barındırdığı ve Suriye'nin kuzeyinde halen YPG'ye destek verdikleri gerekçe göstererek reddetmişti.

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İsveç'ten skandal görüntüler! Öcalan ve PKK propagandası yaptılar
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