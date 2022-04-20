İsveç’ten sonra Danimarka’da da alçak saldırı: Rasmus Paludan 30 polis korumasında Kur’an-ı Kerim yaktı

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, Tarnby kentinde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakarak sosyal medyada yayımladı. İsveç'in çeşitli şehirlerinde Paskalya tatilinde polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakarak Müslümanları provoke eden Paludan, provokasyonlarını Danimarka'ya taşıdı.
'İSVEÇ POLİSİ BENİ KORUYAMADI DANİMARKA POLİSİ KORUR!'
Tarnby kentinde Müslümanların yoğun yaşadığı Sneserevej Mahallesi'nde Kur'an-ı Kerim yakan Paludan, İsveç polisinin kendisini koruyamadığını ve Danimarka polisinin kendisini hakkıyla koruyabildiğini göstermek için eylemi yaptığını belirtti.
Danimarka'da provokasyon! Aşırı Sağcı Rasmus Paludan, polis koruması altında Kur’an-ı Kerim yaktı | Video
Polis şeridinin çevrildiği alanda Kur'an-ı Kerim yakan Paludan'ı yaklaşık 30 polis korurken, Danimarka İstihbarat Teşkilatı'ndan (PET) 7 sivil polis de yakın koruma sağladı.
SKANDALI GEÇTİĞİMİZ YIL DA GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ
Danimarka ve İsveç vatandaşlığı bulunan aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan, Danimarka'nın çeşitli şehirlerinde 2017'den beri Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunda bulunuyor. 2021 ramazanında Danimarka'da 30 gün Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu gerçekleştiren Paludan, Müslüman mahaller ve cami yakınlarında polis korumasında provokasyonlarına devam etmişti.
Paludan, Paskalya tatili boyunca İsveç'in başkenti Stockholm ile Malmö, Norköpin ve Jönköping kentlerinde Müslümanların kalabalık yaşadığı mahalleler ve cami önlerinde polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunda bulunmuştu.
Paludan'ın durdurulmasını isteyen karşı göstericiler de yollarda lastikler yakarak, polise taşlarla saldırmıştı. Çıkan olaylarda 26 polis ve göstericilerden de 14 kişi yaralanırken, 20 polis aracının da yakılarak tahrip edilmişti.
TÜRKİYE'DEN PEŞ PEŞE TEPKİLER
İsveç'te İslam düşmanı ırkçı gruplar tarafından Kuran-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen saldırıya tepki gösterildi. Cumhurbaşkanlığı'ndan, Dışişleri Bakanlığı'ndan, AK Parti'den ve Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan saldırıyı kınayan peş peşe paylaşımlarda bulunuldu.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: İsveç'te Kuran-ı Kerim yakacak kadar ileri giden, ırkçılığı ve onu besleyen zihniyeti lanetliyorum. İslam düşmanlığını sıradanlaştıran ideolojiler ve hukuk yorumları böylesi bir cinnet hali üretir. Nefret ideolojilerine karşı mücadeleye devam edeceğiz.
NEFRET SUÇU
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İfade özgürlüğü değil, provokasyondur. İslam'a ve Müslümanlara yönelik bu provokasyonu şiddetle kınıyoruz. Yaşananlar açıkça nefret suçudur, ilgili ülkelerin tüm bu nefret ve düşmanlığa müsaade etmemesi gerekmektedir. Gelinen nokta, aşırı sağın Avrupa'da toplumsal barış ve istikrarı tehdit ettiğini göstermektedir.
PROVOKATİF
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Yüce kitabımız Kuran-ı Kerim'e yönelik hadsizce ve provokatif bir şekilde gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyor, lanetliyorum. İçerisinde bulunduğumuz mübarek ramazan ayında Müslümanlara ve yüce kitabımız Kuran-ı Kerim'e karşı yapılan bu saldırılara karşı gerekli müdahalenin yapılmaması kabul edilemez.
Dışişleri Bakanlığı: Kuran-ı Kerim'e yapılan aşağılık saldırılar geçmişten ders alınmadığını, İslam düşmanı ve ırkçı provokatif eylemlerin engellenmesinde halen tereddütlü davranıldığını, ifade özgürlüğü kisvesi altında açıkça ve alenen nefret suçu işlenmesine göz yumulduğunu göstermiştir.
BATI'DA RAMAZANDA SALDIRILAR ARTTI
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Dışişleri Bakanlığı'nda ortak basın toplantısı düzenledi. Irkçı ve İslam düşmanlığı içeren saldırılara dikkat çeken Çavuşoğlu, "Batı'da Neo-Naziler destekleniyor. İsveç'te bir Neo-Nazi siyasetçi (Rasmus Paludan), hem de polis kontrolünde Kuran-ı Kerim'i yaktı. 15 Nisan'da New York'ta bir vatandaşımız ırkçı saldırıya uğradı. Almanya Dortmund'da 16 Nisan'da DİTİB'e bağlı bir camiye domuz fotoğraflı tehdit mektupları geldi. Mescid-i Aksa'da ölen Filistinli sayısı 18 oldu. İslam düşmanlığı ve ırkçılık insanlık suçudur" dedi.