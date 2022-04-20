İsveç’ten sonra Danimarka’da da alçak saldırı: Rasmus Paludan 30 polis korumasında Kur’an-ı Kerim yaktı





NEFRET SUÇU

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İfade özgürlüğü değil, provokasyondur. İslam'a ve Müslümanlara yönelik bu provokasyonu şiddetle kınıyoruz. Yaşananlar açıkça nefret suçudur, ilgili ülkelerin tüm bu nefret ve düşmanlığa müsaade etmemesi gerekmektedir. Gelinen nokta, aşırı sağın Avrupa'da toplumsal barış ve istikrarı tehdit ettiğini göstermektedir.